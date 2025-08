FMI flexibiliza e Milei consegue acordo bilionário para Argentina A partir de segunda-feira, o Fundo vai depositar cerca de 11 bilhões de reais nas contas do governo argentino Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 02/08/2025 - 12h09 (Atualizado em 02/08/2025 - 12h11 ) twitter

Milei conseguiu convencer o FMI que é possível bater a meta estipulada em dois anos

Mesmo sem conseguir cobrir as metas iniciais previstas pelo FMI, o presidente Javier Milei conseguiu fechar um empréstimo de 2 bilhões de dólares.

O acordo original estabelecia que o Banco Central deveria encerrar 2025 com reservas internacionais líquidas positivas de US$ 2,4 bilhões. Após a revisão, a Argentina teve uma margem negativa de US$ 2,6 bilhões. Ou seja, uma diferença de US$ 5 bilhões do que foi acordado.

Mas o FMI flexibilizou as metas depois das metas e dos novos programas econômicos do governo Milei.

O relatório do banco diz:

‌



“O acúmulo de reservas acelerará ainda mais a partir de 2026 e espera-se que atinja as metas originais do programa até o final de 2027. Espera-se que as reservas atinjam a meta final do programa, apoiadas pelo acesso contínuo ao mercado e pelo aumento das entradas de capital privado, inclusive para facilitar a expansão contínua das exportações de energia e mineração.”

Em entrevista a um podcast, o ministro argentino da Economia, Luis Caputo, diz que a flexibilização é importante e compatível com a situação econômica do país.

‌



“Será muito bem recebido pelo mercado”, garante ele.

