França quer que Renault produza drones de combate para a Ucrânia usar contra a Rússia A montadora de carros ainda não respondeu à solicitação do governo. A França detém 15% das ações da empresa Blog do Zamataro|Luiz Felipe Zamataro 10/06/2025 - 10h16 (Atualizado em 10/06/2025 - 10h16 )

Drone usado pela Ucrânia na guerra contra a Rússia Reprodução/Facebook/Estado-Maior Ucraniano

Em uma atitude inédita — e inesperada — o Ministério da Defesa da França fez contatos com a Renault para a empresa ter uma divisão voltada para fabricação de drones de combates. A ideia é que a Ucrânia use esses drones na guerra contra a Rússia.

A França detém 15% das ações da montadora. Em nota, o grupo que representa a Renault informou: “As discussões ocorreram. Nenhuma decisão foi tomada neste momento, pois estamos aguardando esclarecimentos sobre este projeto por parte do ministério”.

Ainda não sabe se a ideia vai sair do papel, mas já deixou os russos em alerta. Na semana passada, o próprio ministro francês da defesa, Sébastien Lecornu, disse que grupos industriais deveriam ajudar os ucranianos.

Sobre a Renault, ele disse que a montadora e uma pequena empresa da defesa poderiam trabalhar juntas para uma linha de produção com contratos fechados pelo governo de Emmanuel Mácron.

‌



A ideia pode incentivas outras empresas a não só ajudar nos projetos de drones, mas carros e veículos militares.

Os europeus continuam do lado ucraniano na guerra contra a Rússia.

