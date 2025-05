General iraniano deixa exército de prontidão após reunião com EUA sobre acordo nuclear A quarta rodada de conversa entre americanos e iranianos não obteve avanço significativo e deixa exército do país persa em tensão. Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 11/05/2025 - 17h31 (Atualizado em 11/05/2025 - 17h31 ) twitter

Major-general Mohammad Baqeri comanda inspeção aos militares Reprodução/Agência estatal IRNA - 11.05.2025

O presidente do Estado-Maior das Forças Armadas Iranianas, major-general Mohammad Baqeri, comandou uma inspeção aos militares e os deixou novamente em estado de alerta.

“Nossas Forças Armadas estão em total prontidão para lidar com qualquer situação”, disse ele após uma série de visitas em vários quartéis-generais do país.

O principal general do país visitou inspeções no Golfo Pérsico, no Estreito de Ormuz e no Mar de Omã.

Os Estados Unidos vêm adotando desde a chegada de Trump ao poder uma pressão máxima para o Irã não enriquecer o programa nuclear e ter acesso a bombas atômicas.

‌



Lembrando que o Irã, por ordem do Aiatolá Khamenei (principal líder do país), proibiu os iranianos de terem acesso a qualquer tipo de armamento com base nuclear. O programa deles seria apenas para fins pacíficos, apesar da desconfiança da comunidade internacional.

Hoje, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse que o país não quer ter armas nucleares e diz que espera um acordo logo com os americanos.

‌



“Estamos em diálogo porque desejamos a paz. Nosso país está comprometido em promover a estabilidade e a segurança na região, e acreditamos que as nações desta região são como irmãs, vivendo juntas em harmonia e tranquilidade. Não há necessidade de intervenção externa de fora da região para resolver nossas preocupações.”

Apesar de tudo, as pressões e as sanções ao governo e empresários iranianos continuam. O exército segue de prontidão. Comunidade internacional segue esperançosa, pois um acordo pode trazer estabilidade tão esperada para o Oriente Médio.

