Hackers ligados a Israel pegam fortuna do ‘Banco do Terror’ de líder do Irã As operações paralisaram também outras instituições financeiras ligadas a Khamenei Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 18/06/2025 - 09h46 (Atualizado em 18/06/2025 - 09h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grupo hacker ligado a Israel afirma ter tomado R$ 300 milhões de Khamenei Imagem gerada por IA/Reprodução/Freepik/@freepik

O grupo de hackers chamado de Pardal Predadores, ligado a Israel, anunciou nesta quarta-feira (18) que roubou mais de R$ 300 milhões em criptomoedas usadas pelo Irã para, segundo eles, financiar ações terroristas.

Na terça-feira, um banco ligado à Guarda Revolucionária do Irã foi paralisado em um ataque hacker. Mais de 30 milhões de correntistas relataram problemas. Os iranianos ainda não comentaram oficialmente o caso.

A guerra entre Irã e Israel continua e entra no sexto dia. Mais cedo, Ali Khamenei disse que o país não vai se render após ameaças dos Estados Unidos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.