Índia bombardeia Paquistão, faz novos exercícios militares e já mobiliza população para guerra A operação chamada Sindoor começou hoje cedo, no horário de Brasília, e deixou ao menos 26 mortos Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 07/05/2025 - 10h40 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Índia faz operação contra o Paquistão Reprodução/Instagram/@indianarmy.adgpi

A tensão entre Índia e Paquistão, duas potências nucleares, chega à pior situação em mais de 20 anos. Os bombardeios realizados nesta quarta-feira (07) já vinham sendo preparados desde que um atentado terrorista atingiu a área de Pahalgam, no lado indiano, que deixou 26 mortos. A Índia acusa o exército do Paquistão de estar por trás do atentado. Eles negam veementemente.

De acordo com o governo indiano, o ataque de hoje foi bem calculado, estudado e atingiu apenas alvos terroristas (ao todo nove). O Paquistão afirma que o ataque foi “covarde” e que vai agir na hora certa.

De acordo com eles, os bombardeios deixaram ao menos 26 mortos, mas o número pode aumentar. Os paquistaneses alegam que oito civis, incluindo quatro crianças, estão entre os mortos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Índia, com medo de uma retaliação maior, mobilizou o país para treinamentos e simulações em caso de ataques com mísseis e até bombas. O espaço aéreo está fechado. O Exército do país afirmou que vai continuar com novos exercícios em áreas consideradas críticas e perto da fronteira.

‌



Em nota atualizada, o porta-voz das forças armadas do Paquistão disse: “Com apoio total da população, estamos respondendo energicamente à agressão inimiga. Uma resposta firme será dada a este ato de agressão”.

A guerra entre eles começou. Lembrando que são dois países nucleares.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.