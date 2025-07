Inimigo de Alá: Grupo do Irã arrecada R$ 350 milhões para matar Donald Trump Os iranianos lançaram a campanha após vários clérigos e lideranças do país o colocarem como inimigo número 1 dos persas Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 20/07/2025 - 10h33 (Atualizado em 20/07/2025 - 10h35 ) twitter

Trump no dia dos ataques ao Irã. Ele agora é alvo de dissidentes radicais.

Um grupo ligado a um ex-funcionário do governo do Irã está arrecando fundos para matar o presidente americano Donald Trump.

O “Blood Covenant” lançou a campanha após clérigos iranianos terem decretado a morte e emitindo “ordens religiosas” para matar Trump.

De acordo com o site, já foram arrecadados mais de 350 milhões de reais.

“Este é um chamado à jihad, convidando os fiéis a doarem dinheiro e sacrificarem suas vidas”.

‌



Os esforços do grupo foram supostamente apoiados por dez líderes nomeados pelo governo iraniano, de acordo com o site de dissidentes Iran International.

Ou seja, há participação e apoio direto do governo do Irã.

‌



Apesar dos clérigos serem nomeados diretamente pelo Estado, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian disse em entrevista ao jornalista americano Tucker Carlson: “Até onde sei, eles não emitiram decretos ou fatwas contra qualquer indivíduo ou contra Donald Trump. Isso não tem nada a ver com o governo iraniano ou com o Líder Supremo do Irã.”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.