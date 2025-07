Irã desafia os EUA, expulsa agentes da ONU e diz que vai continuar enriquecendo urânio Os últimos cientistas da agência das Nações Unidas para não proliferação nuclear deixou Teerã recentemente Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 05/07/2025 - 11h48 (Atualizado em 05/07/2025 - 11h49 ) twitter

Pela primeira vez em muitos anos, o programa nuclear iraniano está às cegas - o que é muito perigoso. Não há ninguém da comunidade internacional que hoje faça qualquer tipo de inspeção em nenhuma das bases dentro do território iraniano.

Os aitolás entraram em rota de colisão com a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica - órgão oficial da ONU) após um relatório que indiciaria que o Irã seguia firme no enriquecimento e que estaria no caminho para obter armas nucleares.

Líder Supremo não baixa o tom e quer o programa nuclear a qualquer custo

Segundo os iranianos, esse relatório incentivou Israel e americanos a atacarem bases nucleares, matarem cientistas e chefes militares.

Porém, os iranianos negam que estavam construindo qualquer tipo de arma, que o programa é pacífico e que o relatório é tendencioso - e armado por espiões para inflamar o Oriente Médio.

‌



Como medida, Irã expulsou todos os agentes da AIEA e disse que vai continuar o programa nuclear.

O que preocupa a comunidade internacional é um montante de 400kg de urânio enriquecido que “sumiram.” Eles teriam capacidade de construir até 10 bombas nucleares em um futuro próximo.

‌



Para acalmar a situação, só mesmo a diplomacia, mas com muita, mas muita, mas muita conversa.

