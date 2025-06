Irã: Urânio capaz de produzir 10 bombas nucleares teria sido escondido em nova base secreta Os mais de 400kg do material nuclear “desaparecem” da vista dos inspetores e dos americanos Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 28/06/2025 - 12h49 (Atualizado em 28/06/2025 - 12h51 ) twitter

O sumiço do urânio enriquecido capaz de produzir em pouco tempo até 10 bombas nucleares continua sendo a preocupação de americanos e isralenseses.

Apesar do presidente Donald Trump ter comemorado o fim do projeto atômico do Irã, os persas teriam retirado o material das três principais usinas antes dos ataques dos Estados Unidos.

Dois dias antes, 16 caminhões grandes foram vistos saindo da principal base nuclear - Fordow, que era chamada até então de “impenetrável”, pois fica a 90 metros de profundidade.

Usina de Fardow - iranianos teriam levado “tesouro” nuclear para nova base

Porém, Donald Trump disse que a principal bomba convencional deles - B2 - atingiu e destruiu boa parte dessa usina. Essa bomba é capaz de atingir justamente até 90m de profundidade.

‌



Mas, relatórios novos de agências árabes indicam que esse material foi levado para uma base que o Irã começou a construir que fica a mais de 100 metros de profundidade.

Ela está localizada a cerca de 145 quilômetros ao sul da instalação de Fordow e está muito perto do local nuclear de Natanz, na província de Isfahan, local de outra usina atacada pelos americanos.

‌



Mapas mostram que há uma rede de túneis já construídas.

EUA e Israel temem que o Irã continue o projeto nuclear e estaria a poucas semanas de ter a bomba atômica.

‌



O mistério continua …

