Israel prepara ataque ao Irã sem aval dos EUA; veja os dois planos Com a iminência do ataque, os americanos já começaram a evacuar os funcionários de bases do Oriente Médio Blog do Zamataro|Luiz Felipe Zamataro 12/06/2025 - 12h19 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h26 )

Israel já deixou o exército a postos. Falta só o sinal verde do governo Reprodução/Instagram/@idf

Com as negociações entre EUA e Irã naufragando e sem um acordo sobre um controle do programa nuclear iraniano, Israel decidiu agir e já planejou dois “desenhos” de ataques.

O primeiro plano

A destruição de duas grandes usinas de enriquecimento de urânio - focados na produção do material físsil, que é considerado o “coração” da bomba nuclear. Um ataque desse atrasaria em anos o projeto da construção de armas de destruição em massa.

O segundo plano

Um ataque contra todas as usinas nucleares do Irã de uma vez e enterrar de vez todo o projeto nuclear.

As possíveis consequências

Analistas internacionais acreditam que o segundo plano seria uma declaração aberta e os dois países entrariam em guerra total e, com eles, o conflito envolveria todo o Oriente Médio. E com chances claras de virar uma guerra mundial.

Mais cedo hoje, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) concluiu que o Irã está violando seus compromissos nucleares. Seria a primeira vez em 20 anos.

Em resposta, o governo persa decidiu desafiar a comunidade internacional. Os aiatolás vão construir uma nova instalação de enriquecimento de urânio sem aprovação e regulamentação.

A guerra agora parece cada vez mais perto. Só a diplomacia - e Donald Trump - podem evitar o pior.

