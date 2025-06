Líder do Irã pode terminar como Saddam Hussein, diz chefe da defesa de Israel A guerra entra no quinto dia e os chefes israelenses agora ameaçam diretamente o líder iraniano Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 17/06/2025 - 07h41 (Atualizado em 17/06/2025 - 08h22 ) twitter

Ali Khamenei é o aiatolá que comanda o Irã Tasnim News Agency/Divulgação

Israel Katz, chefe de Defesa de Israel, alertou após os massivos ataques do Irã contra as cidades israelenses: O aiatolá Ali Khamenei pode ser capturado, julgado e enforcado, como aconteceu com o ditador iraquiano Saddam Hussein.

“Advirto o ditador iraniano para que não continue a cometer crimes de guerra e a lançar mísseis contra civis israelenses. Ele faria bem em se lembrar do destino do ditador do país vizinho do Irã, que escolheu esse mesmo caminho contra o Estado de Israel”, disse Katz nesta terça-feira (17).

Khamenei segue escondido em um bunker secreto após o começo dos ataques entre Israel e Irã. Trump já teria vetado que Israel matasse o chefe iraniano, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não descartou um ataque diretamente contra o aiatolá.

Hoje, Israel matou o novo chefe de guerra do Irã em um ataque surpresa. O antecessor dele foi assassinado dias atrás.

‌



Netanyahu disse que quer os “cabeças” de todas as operações. Khamenei ainda não se pronunciou. A última mensagem dele foi no dia 13.

Os ataques entre os dois seguem sem nenhuma previsão de um cessar-fogo.

