Líder Supremo do Irã usa táticas de Osama Bin Laden para não ser morto pelos EUA Ali Khamenei está escondido em um bunker com toda família e já pediu para a cúpula militar procurar refúgio em lugares onde não possam ser rastreados Blog do Zamataro|Luiz Felipe Zamataro 21/06/2025 - 13h25 (Atualizado em 21/06/2025 - 13h25 )

Com medo de ser assassinado e do regime de quase 50 anos dos aiatolás ruírem, Ali Khamenei vem usando as táticas usadas pela Al-Qaeda para ficar longe das mãos dos americanos e israelenses

Lembrando que o grupo saudita manteve Osama Bin Laden escondido por mais de 10 anos longe das mãos dos inimigos.

Primeira ação foi jogar fora todos os telefones celulares e aparelhos que possam apontar geolocalização

Segunda atitude foi usar mensageiros para continuar mandando informações para a cúpula militar e religiosa.

‌



Outro ponto foi pedir para os militares e cientistas fugirem de casa e procurarem lugares seguros, para evitar novos ataques.

Israel já matou mais de 7 cientistas e quase todos os chefes militares do Irã.

‌



De acordo com informações da agências internacionais,

Khamenei teria começado a preparar uma lista de sucessão.

‌



Principalmente depois que os iranianos atingiram um hospital civil e provocaram a ira dos chefes israelenses.

Os dois países continuam trocando provocações e ataques.

Khamenei reforça reuniões sem celulares. Mensageiros são usados para manter o regime de pé.

A guerra continua.

