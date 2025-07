Maduro prende cientista que avisou ao FBI sobre agentes da Al-Qaeda e do Irã na Venezuela A informação foi confirmada por Diosdado Cabello, Ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, que nega todas as acusações. Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 04/07/2025 - 10h05 (Atualizado em 04/07/2025 - 10h05 ) twitter

O cientista venezuelano Armando Miragaya, de 72 anos, está preso em um local mantido em segredo pelo regime de Nicolás Maduro após uma acusação considerada como traição por lá: passar informações confidenciais ao FBI.

E são informações graves: elas relatam supostas bases de mísseis e drones iranianos em território venezuelano.

Segundo o Ministro Diosdado Cabello, um mapa teria sido encontrado no telefone do professor que marcava pontos como possíveis locais de lançamento em direção aos Estados Unidos.

‌



Cabello disse que o elo inicial era Juana Nieves, ex-esposa de García Miragaya, que morava nos Estados Unidos. Ela o colocou em contato com uma agente do FBI identificada como Juliana.

Depois disso, Miragaya teria começado uma comunicação direta com a agência americana.

‌



Cabello diz que todas as afirmações dele são “fantasiosas”.

Até o momento, não houve nenhuma resposta do professor, da família ou de seus advogados. Também não há confirmação das acusações do governo venezuelano nem detalhes judiciais.

‌



O caso segue como mistério.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.