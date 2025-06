Mossad acredita que Irã ainda pode construir a bomba atômica em 15 dias Apesar dos recentes ataques, iranianos têm uma usina secreta, que fica em área subterrânea, e ainda não foi atingida pelos israelenses Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 20/06/2025 - 11h30 (Atualizado em 20/06/2025 - 11h47 ) twitter

Nesta sexta (20), sistema antiaéreo de Israel interceptou mísseis disparados pelo Irã Violeta Santos Moura/Reuters – 20.06.2025

O serviço de inteligência de Israel voltou a alertar os Estados Unidos que os iranianos ainda podem construir uma bomba atômica apesar dos ataques contra instalações nucleares e morte de cientistas renomados.

O principal e mais temido centro nuclear ainda não foi alvo.

O Irã tem uma usina enterrada sob 90 metros de rocha, que teria capacidade para construir 9 bombas nucleares, no centro do país, na região de Fordow.

Segundo estimativas, os iranianos teriam quase 3.000 centrífugas apenas para enriquecer urânio — e voltadas para construir uma bomba nuclear.

Mossad acredita que os iranianos estão correndo para obter a bomba atômica Reprodução/Khamenei.ir

Israel pede ajuda aos EUA pois só eles têm uma arma capaz de penetrar no subterrâneo e acabar com a usina em segundos.

Trump ainda pediu 2 semanas para pensar, mas o Mossad diz que pode ser tarde demais.

O programa nuclear e a usina são um mistério para a comunidade internacional.

Hoje, europeus e iranianos vão se reunir. Que vença … a diplomacia.

