Paquistão diz que Índia pode invadir o país em questão de horas; ONU e Estados Unidos pedem cautela Os dois países, que são potências nucleares, estão à beira de um conflito, que pode se tornar global. Entenda toda a confusão Blog do Zamataro|Luiz Felipe Zamataro 30/04/2025 - 11h32 (Atualizado em 30/04/2025 - 11h32 )

Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, em reunião de emergência Reprodução/Instagram/@narendramodi

A central de inteligência do Paquistão divulgou uma nota afirmando que o exército da Índia pode invadir o país em até 72 horas pela região da Caxemira, área de fronteira e disputada historicamente pelos dois países nucleares.

A situação, que sempre foi tensa entre eles, piorou após um ataque terrorista por um grupo que seria de militantes paquistaneses contra turistas na Caxemira, que deixou quase 30 mortos. A Índia, em resposta, reforçou a fronteira. O Paquistão nega qualquer ligação com o atentado.

Sobre uma possível invasão e ação militar indiana, o ministro da informação paquistanês disse que será “respondida de forma segura e decisiva” e que um conflito entre os dois países “teria consequências catastróficas para toda a região e além”.

Em uma primeira retaliação, a Índia começou a controlar o fluxo de água para o país vizinho e até informações sobre possíveis inundações na região. Esse acordo de ajuda estava em vigor desde a década de 1960.

O governo paquistanês disse que interromper totalmente o acordo seria como um “ato de guerra”.

A ONU e os Estados Unidos estão tentando evitar um conflito entre os países, que poderia virar até uma nova guerra mundial.

Só pode haver um vencedor nessa disputa: a diplomacia.

