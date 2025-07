Presidente do Irã foi atingido por ataque de Israel e fugiu às pressas de Conselho A notícia foi divulgada e confirmada por mais de uma rede de notícias do governo dos Aiatolás. Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 13/07/2025 - 11h42 (Atualizado em 13/07/2025 - 11h42 ) twitter

Presidente foi às ruas protestar contra agressão israelense. Mas ninguém imaginava que ele era um dos alvos e havia sido atingido Reprodução - via Jornal de Brasília

Durante os ataques entre Israel e Irã, que duraram 12 dias, dezenas de cientistas nucleares e membros da elite das Forças Armadas do Irã foram executados. O que ninguém sabia até o momento é que Israel também queria eliminar o núcleo político do país persa.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, e outros altos funcionários da alta cúpula foram forçados a fugir do prédio onde realizavam uma reunião do Conselho Supremo de Segurança Nacional por uma saída de emergência durante um ataque israelense, revelou a agência de notícias Fars, em primeira mão.

Israel disparou pelo menos seis mísseis para bloquear as rotas de fuga. O ataque pode ter sido coordenado com a ajuda de um grupo da Mossad – o serviço secreto de Israel – que atua dentro do território iraniano.

‌



O grupo conseguiu escapar, mas o presidente e alguns membros foram atingidos por estilhaços na perna. O relato da rede estatal é que seriam ferimentos de grau leve.

O líder supremo, Ali Khamenei, aparentemente ficou de fora dos ataques. Ele comandou a ofensiva de dentro da sala de guerra, montada especialmente para o conflito. A família dele foi levada para um bunker secreto.

‌



Apesar da trégua, os dois países ainda continuam trocando farpas. Israel e EUA querem que o Irã abandone o programa nuclear, com receio da construção de armas de destruição em massa. Por outro lado, os iranianos dizem que o projeto deles é apenas pacífico, apesar da desconfiança da comunidade internacional.

