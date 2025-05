Prisão de coronel russo na Venezuela ainda é cercada de muito mistério Funcionários do serviço de inteligência de Nicolás Maduro prenderam o coronel Román Frolenko e vários seguidores sem nenhuma explicação ou comunicado Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 30/05/2025 - 09h51 (Atualizado em 30/05/2025 - 10h06 ) twitter

Roman Frolenko é presidente da Caverus (Câmara de Comércio da Venezuela com os russos) Reprodução/Instagram/@cavenru

Roman Frolenko é coronel da Rússia, presidente da Caverus (Câmara de Comércio da Venezuela com os russos) e uma figura influente no meio político e empresarial do país governado por Nicolás Maduro há anos. Um homem considerado até então intocável. Até então.

A prisão dele ainda é cercada de mistério. De acordo com as poucas informações repassadas pelos serviços de inteligência, Frolenko foi detido logo após a inauguração de um monumento ao Soldado Desconhecido, na capital Caracas, juntamente com o a milícia armada “La Piedrita”, uma das mais fiéis a Maduro e criada por Hugo Chávez.

Segundo a embaixada russa, Frolenko não tinha poder de representar o país nessa inauguração, apesar de ter se apresentado como parte do comitê político do presidente russo Vladimir Putin na Venezuela.

O embaixador reclamou que o coronel Frolenko começou a usar a posição diplomática para interagir com setores empresariais e políticos, o que ele já vinha fazendo.

Mas isso justifica uma prisão pelo serviço secreto de inteligência? Uma prisão que envolve até assessores do coronel?

Ainda não se sabe se ele ficará preso na Venezuela ou se será levado para Rússia. O certo é que há muito mais entre Caracas e Moscou que podemos imaginar.

