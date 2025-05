Putin fica enfurecido com decisão polêmica de novo chanceler da Alemanha e promete retaliar Friedrich Merz autorizou que armas alemãs e ocidentais possam ser usadas para atingir alvos em território russo Blog do Zamataro|Do R7 27/05/2025 - 15h54 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h28 ) twitter

O governo da Rússia foi surpreendido com uma decisão histórica do novo chanceler da Alemanha. Friedrich Merz mudou a linha do antecessor e agora quer que armas de fabricação alemã e ocidentais sejam usadas para atingir alvos dentro do território russo, o que até então era tratado como uma “linha vermelha” pelos aliados de Moscou. A decisão foi comemorada pela Ucrânia.

Até então, as armas eram usadas pelos ucranianos apenas para se defender em próprio território. Mas o presidente Zelensky disse que a maioria dos mísseis e bombardeios partiam da Rússia, ficando em desvantagem no combate.

A Rússia soltou uma nota falando em “decisão perigosa” e disse que vai retaliar, mas não revelou detalhes.

O novo chanceler alemão quer aumentar os ataques para negociar melhor com Moscou o fim da guerra com a Ucrânia.

Mas o passo pode ser arriscado demais. A história dirá.





