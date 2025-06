Rússia diz estar do lado do Irã e não descarta enviar armas para o país Hoje cedo o chanceler iraniano foi até Moscou pedir ajuda e conselhos de Putin Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 23/06/2025 - 11h23 (Atualizado em 23/06/2025 - 11h36 ) twitter

Putin e o chanceler do Irã conversam em Moscou. Não há muito o que os russos possam fazer para salvar o regime do Aiatolá Reprodução/Instagram/@kremlin.ru

O Supremo Líder do Irã, Ali Khamenei, está acuado e cada vez mais isolado dentro de um bunker após nova rodada de ataques das forças especiais de Israel e a entrada dos Estados Unidos na guerra no final de semana.

Khamenei enviou o chanceler do país para pedir apoio da Rússia na luta contra os americanos e israelenses. Chegou a escrever uma carta de próprio punho, que não teve o conteúdo divulgado.

O teor da reunião não foi revelado por nenhum dos lados. Porém, Putin falou rapidamente com a imprensa e criticou a ação dos Estados Unidos e disse que “o ataque não tem nenhuma justificativa.”

Mais cedo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falou que a Rússia está ao lado do Irã.

‌



Quando questionado sobre quais obrigações de Moscou e se estão prontos para fornecer armas ao Irã, Peskov respondeu: “Tudo depende do que o lado iraniano, o que nossos amigos iranianos dizem”.

Analistas acreditam que a Rússia pode enviar sistemas de defesa aéreo ao Irã, mas não seria o suficiente. Lembrando que a Rússia segue em guerra com a Ucrânia e não pode disponibilizar grandes recursos para ajudar o aliado.

‌



De fato, o governo de Khamenei parece estar com os dias contados.

