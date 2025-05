Fracasso em negociação decisiva entre Irã e EUA pode ser ‘janela’ para ataque israelense O quinto encontro entre os dois países foi marcado para essa sexta-feira em Roma, na Itália Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 21/05/2025 - 22h15 (Atualizado em 21/05/2025 - 22h24 ) twitter

Irã se prepara para ataque israelense Reprodução/site oficial Khamenei.ir

A próxima rodada de negociações entre os EUA e os iranianos já começa tensa e sob olhar atento dos militares de Israel.

Os dois lados já deixaram claro que estão muito longe de um acordo. O presidente Donald Trump já demonstrou insatisfação com a demora para se chegar a um entendimento. O Aiatolá e líder supremo do Irã, Ali Khamenei, demonstrou total desconfiança após as últimas negociações:

“Durante o governo (do ex-presidente) Ebrahim Raisi também houve negociações indiretas, que não levaram a lugar algum. Agora, também duvidamos que se chegue a algum resultado”.

Apesar dos poucos avanços, a quinta rodada foi confirmada pelos diplomatas de Omã, que estão mediando as conversas.

Caso haja um novo fracasso, Israel vê uma oportunidade de atacar as bases nucleares do Irã, com o pretexto que o país persa estaria ganhando tempo e enriquecendo urânio a ponto de produzir uma bomba atômica.

O principal impasse continua sendo o poder de enriquecimento do urânio.

Os americanos querem que o Irã abandone totalmente o projeto nuclear.

O Irã já avisou que vai continuar enriquecendo urânio, que tem esse direito – e que será usado apenas para fins pacíficos.

Hoje, mais cedo, o parlamento iraniano soltou uma nota dizendo que o país não tenta, não tentou e nem tentará produzir uma bomba atômica.

O impasse continua. Israel (e o resto do mundo) vão acompanhar essa rodada de perto. A guerra pode estar se aproximando.

