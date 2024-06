Rússia agora tem um novo alvo: George Clooney; entenda a confusão

Alto contraste

A+

A-

George Clooney: novo alvo dos aliados de Putin (Reprodução/Instagran/@clooneyfoundationforjustice)

Os aliados de Vladimir Putin, presidente da Rússia, têm um novo alvo: o ator norte-americano George Clooney. Toda confusão começou quando um funcionário da Fundação Clooney para Justiça sugeriu que a União Europeia e o Tribunal Penal Internacional processem (em alguns casos até prendam) jornalistas russos, que estejam fora do país, fazendo reportagens pró-Kremlin sobre a Ucrânia.

Segundo ele, a organização também mira funcionários da mídia russa, incluindo repórteres e chefes. E mais: a fundação Clooney “quer encorajar” cada país da UE a iniciar processos penais individuais pelo que chama de “propaganda de guerra”. O funcionário ainda disse que a ideia era que os jornalistas não soubessem dos mandados e fossem presos assim que chegassem na Europa. Dá para acreditar?

A reação em Moscou foi imediata e atingiu os mais alto níveis do governo russo. Dmitry Peskov, porta-voz do presidente Putin, chamou os membros da organização de “loucos”.

Maria Zakharova, porta-voz da chancelaria russa, foi mais além: “Proteger os jornalistas, no entendimento do casal Clooney, significa persegui-los por motivos políticos e também por motivos étnicos. Não é segredo que a russofobia no Ocidente paga bem. As pessoas estão dispostas a ganhar dinheiro com qualquer coisa, por isso decidiram organizar um safári judicial para jornalistas russos”.

Publicidade

Zakharova já disse que vai acionar a UNESCO e outros órgãos da ONU. Mais cedo, a DUMA, a Câmara dos Deputados da Rússia, vai discutir uma forma de tornar a fundação de George Clooney como indesejável em todo território.

Sobre todo esse processo, o ator e a esposa, a advogada Amal Clooney, ainda não se pronunciaram.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.