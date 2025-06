Sabotagem pode ser motivo da queda de avião que matou 260 pessoas na Índia, diz Ministro De acordo com especialistas, os dois motores pareciam ter perdido potência, um “evento que acontece de um em um bilhão de vezes ”. Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 29/06/2025 - 12h53 (Atualizado em 29/06/2025 - 12h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministro da Aviação Civil da Índia, Murlidhar Mohol, levantou pela primeira vez - e de forma oficial - a questão da sabotagem como uma causa a ser investigada da queda do avião do Air Índia, que matou 260 pessoas.

“O Departamento de Investigação de Acidentes Aeronáuticos iniciou uma investigação completa. O caso está sendo investigado de todos os ângulos, incluindo qualquer possível sabotagem.”

Air Índia momentos antes de cair. Será que foi sabotagem? Autoridades não descartam

Embora tenha havido especulações anteriores, esta é a primeira vez que autoridades falam sobre essa possibilidade com a imprensa.

‌



O mistério da queda do avião, que levantou voo e caiu 33 segundos depois, continua.

No dia da tragédia, o piloto do voo 171, Capitão Sumeet Sabharwal, comunicou desesperadamente pelo rádio com a torre momentos após a decolagem: “Sem propulsão.”

‌



Os dois motores pararam de uma vez, uma cena absolutamente rara na aviação civil. Acontece de uma em um bilhão de vezes, segundo especialistas.

O ministro reforçou que já estão desvendando os segredos das caixas-preta.

‌



“Quando o relatório chegar, poderemos verificar se foi um problema no motor ou no fornecimento de combustível ou por que ambos os motores pararam de funcionar. Há um CVR (gravador de voz da cabine) na caixa preta que armazenou a conversa entre os dois pilotos.”

O relatório deve sair em alguns meses.

A queda do avião da Air Índia matou 242 pessoas - entre passageiros e tripulantes - morreram. Só um dos tripulantes sobreviveu. Os outros 18 mortos estavam em uma faculdade de medicina atingida em cheia pelo avião.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.