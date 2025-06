Trump volta atrás e diz que mudança de regime do Irã ‘levaria ao caos’ O presidente americano falou com a imprensa pouco antes de viajar para cúpula da OTAN Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 24/06/2025 - 10h40 (Atualizado em 24/06/2025 - 10h49 ) twitter

Trump disse que o cessar-fogo entre Israel e Irã continua e que não há interesse em mudança de governo no país persa Reprodução/Instagram/@realdonaldtrump

O presidente americano Donald Trump voltou atrás hoje e disse que o objetivo dos Estados Unidos não é uma mudança de regime no Irã. E que uma queda só traria caos ao país e ao Oriente Médio.

O discurso vai contra uma postagem do próprio Trump, que dias atrás que disse: “Não é politicamente correto usar o termo ‘mudança de regime’, mas se o atual regime iraniano não é capaz de TORNAR O IRÃ GRANDE NOVAMENTE, por que não haveria uma mudança de regime???”

Logo após o post, a Casa Branca disse em um comunicado que a mudança de regime só dependia dos iranianos.

Trump ainda ressaltou que vai manter de pé o cessar-fogo anunciado por ele entre Israel e Irã. E que, segundo ele, agora é hora de voltar à mesa de negociação.

