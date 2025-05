Zelensky tenta conseguir para a Ucrânia o míssil que tira o sono de Putin Presidente da Ucrânia quer a nova arma para aumentar o poder de negociação com Moscou. Arriscado demais, segundo os especialistas Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 28/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 12h12 ) twitter

Míssil Taurus é a arma dos sonhos de Zelensky MBDA/Divulgação

Em visita a Alemanha, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o novo chanceler alemão Friedrich Merz deram uma coletiva anunciando várias parcerias: compras conjuntas de armas, autorização para atacar alvos dentro da Rússia e apoio financeiro por parte da Alemanha.

Mas nenhuma palavra até agora sobre Taurus, o míssil alemão que tira o sono de Putin. De todas as armas, essa é a mais perigosa. É um míssil de cruzeiro, lançado do ar e que pesa mais de mil quilos.

Mas por que ele deixa os russos tão assustados?

Taurus é o único míssil que pode atingir um alvo em até 500km. Lembrando que, em linha reta, se a Ucrânia lançar o Taurus da fronteira, ela atinge Moscou, o maior medo e receio de Putin.

Na visão deles, um ataque direto a Moscou - com um míssil potente - levaria a guerra até os cidadãos russos, o que poderia provocar uma revolta na população. Isso sem contar nas perdas de milhares de vidas inocentes e o provável início de um conflito mundial.

‌



A visita à Alemanha não foi à toa. O novo chanceler vem defendendo cada vez mais transferência de armas e dinheiro para Ucrânia e, ontem, falou que vai liberar armas para o uso para ataques em solo russo. Mas, por enquanto, nada de Taurus.

Zelensky agradeceu, mas ainda quer o Taurus. Segundo ele, para assustar Putin e negociar melhor uma trégua. Arriscado demais? O tempo vai dizer.

