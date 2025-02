Concursos públicos têm salário de até R$ 19,6 mil; veja onde as inscrições estão abertas Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do país; Orçamento federal prevê mais de 50 mil vagas neste ano Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 26/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/01/2025 - 20h01 ) twitter

Concurso do Ibama tem inscrições abertas de 30/01 a 18/02 Vinícius Mendonça/Ibama

Com o lançamento do edital para concurso público do Ibana (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), na última semana, aumentou a oferta de oportunidades com inscrições abertas. São 460 vagas para analistas do instituto, de nível superior, distribuídas para as 27 unidades da federação. A remuneração é de R$ 9.994,60.

Mas o destaque são as vagas da PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com salários de até R$ 19.610.

Embora este ano não tenha o Concurso Nacional Unificado, o projeto de lei do Orçamento de 2025, que deverá ser votado em fevereiro, autoriza 57.814 vagas para servidores públicos. Veja a seguir editais que estão com as inscrições abertas.

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade)

‌



Vagas: 350

Cargos: analista administrativo e analista ambiental

Remuneração: até R$ 8.817,72

Período de inscrições: até 27/01/2025 às 18h

Organizadora do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

AEB (Agência Espacial Brasileira - AEB

Vagas: 30

Remuneração: até R$ 10.823,89

Cargos: tecnologista Júnior e analista em ciência

Período de inscrições: 29/1 a 19/2

Organizadora do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

‌



Vagas: 82

Cargos: de advogado a agente de suporte ao negócio

Remuneração: até R$ 11.961,34

Período de inscrições: 05/02/2025 até 24/02/2025 às 18h

Organizadora do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis)

Vagas: 460

Cargo: analista administrativo e analista ambiental

Salário: R$ 9.994,60

Inscrição: de 30/01 a 18/02 às 18h

Organizador do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

‌



Vagas: 137

Cargo: assistente social judiciário

Salário: R$ 9.061 para uma jornada de 30 horas semanais, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte

Inscrições: até 10/02

Organizadora do certame: Vunesp

Edital: clique aqui

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2)

Vagas: 137

Cargo: psicólogo judiciário

Salário: R$ 9.061 para uma jornada de 30 horas semanais, com auxílios para alimentação, saúde e transporte

Organizadora do certame: Vunesp

Edital: clique aqui

PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.)

Vagas: 100

Cargos: advogado, analista de gestão corporativa, analista de tecnologia da informação e especialistas em petróleo e gás

Salário: até R$ 19.610.

Inscrições: de 05/02 a 17/03

Organizador do certame: IDCAP (Instituto de Desenvolvimento e Capacitação)

Edital: clique aqui

Unifesp (Universidade Federal de São Paulo)

Vagas: 163 para médicos

Especialidades: ortopedia e traumatologia (10 vagas), psiquiatria (10), anestesiologia (9), cirurgia do aparelho digestivo (7), pediatria (7), ginecologia e obstetrícia (6), medicina intensiva (6), pneumologia (6), cirurgia geral (5), medicina intensiva pediátrica (5), neurocirurgia (5), neurologia (5) e ortopedia – cirurgia da mão (5)

Salário: R$ 4.556,92

Inscrições: até 30/01

Organizadora do certame: Vunesp

Edital: clique aqui

Ministério Público da União

Vagas: 152, além de cadastro de reserva

Cargos: analista e técnico em diversas especialidades, de nível superior

Salário: R$ 8.529,65 (técnico) e R$ 13.994,78 (analista)

Inscrições: até 27/02

Organizador do certame: FGV Conhecimento

Edital: clique aqu i





