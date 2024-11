Governo lança cartilha com orientações para evitar golpes e fraudes na Black Friday Publicação digital e gratuita traz dicas práticas e os direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 25/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/11/2024 - 02h00 ) twitter

Lojas de rua anunciam promoções na região central de São Paulo GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 23/11/2024

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, lançou uma cartilha digital e gratuita com orientações aos consumidores para a Black Friday. A data será na próxima sexta-feira (29), mas o comércio já antecipou as promoções.

Segundo a secretaria, mais de 7 mil queixas foram registradas nas plataformas de proteção ao consumidor no evento do ano passado. Por isso, o guia traz dicas práticas e os direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, para aproveitar as ofertas de forma segura.

“A Black Friday é uma oportunidade de acesso a produtos e serviços, mas também é um momento em que o consumidor precisa estar atento. Queremos empoderar o cidadão e oferecer as ferramentas necessárias para identificar promoções reais e evitar práticas abusivas”, afirma em nota o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous.

O guia também incentiva o registro de queixas na plataforma consumidor.gov.br. Segundo a secretaria, mais de 80% das reclamações registradas no portal têm desfecho positivo. O Guia do Consumidor para a Black Friday está disponível gratuitamente no site da Senacon. Clique aqui para acessar.

‌



Além das orientações, a Senacon também ampliou o monitoramento de sites de comércio eletrônico, redes sociais e estabelecimentos físicos para detectar irregularidades. A ação tem apoio dos Institutos de Defesa do Consumidor (Procons) em todo o país.

A Black Friday 2024 deve movimentar R$ 5,2 bilhões no comércio brasileiro, segundo estimativas da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). A data coincide com o pagamento da primeira parcela do 13º salário de trabalhadores com carteira assinada.

Os cuidados para a Black Friday Arte/R7

