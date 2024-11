Pagamento da primeira parcela do 13º cai hoje e deve impulsionar a Black Friday Mais da metade dos consumidores que receberão o abono natalino vai usar o dinheiro para aproveitar as promoções, segundo pesquisa Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 29/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/11/2024 - 02h00 ) twitter

Black Friday movimenta o comércio no centro de São Paulo RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 28.11.2024

A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até esta sexta-feira (29) para os trabalhadores com carteira assinada. A data coincide este ano com a Black Friday, que deve movimentar R$ 5,2 bilhões no comércio brasileiro, segundo estimativas da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

Mais da metade dos consumidores que receberão a primeira parcela do abono natalino vai aproveitar as promoções do evento. Segundo pesquisa realizada pela PiniOn a pedido da Associação Comercial de São Paulo, 50,9% dos entrevistados pretendem usar a primeira parcela nesta data, enquanto 37,2% responderam que não têm intenção de usá-la para esse fim e 11,8% estão indecisos.

“Esses números sugerem que a Black Friday tem se consolidado como uma data importante para os brasileiros, que veem nela uma chance de aproveitar o 13º salário para adquirir itens. O fato de mais da metade dos entrevistados estarem planejando gastar mais nesse período é um indicativo de que o consumo deverá continuar crescendo”, explica o economista Ulisses Ruiz de Gamboa, da Associação Comercial de São Paulo.

“Além disso, uma parte dos indecisos pode se decidir a comprar, em função de ofertas e descontos que considerem vantajosos”, acrescenta. Segundo ele, a estimativa de crescimento das vendas neste ano deve ser de 5%.

A pesquisa também mostrou que a maioria das compras ocorrerá em grandes redes de varejo (59,6%) e, predominantemente, de forma on-line, por meio de computador, celular ou tablet (54,5%), seguindo a tendência consolidada nas edições anteriores da Black Friday.

Quem tem direito ao 13º salário

O 13º salário é pago aos trabalhadores do mercado formal, inclusive aos empregados domésticos, aos beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. A segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro.

O pagamento do 13º salário deverá injetar cerca de R$ 321,4 bilhões na economia brasileira até dezembro neste ano, segundo estimativas do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Serão beneficiados 92,2 milhões de brasileiros, entre trabalhadores, aposentados e pensionistas da Previdência Social, da União, dos estados e dos municípios. Em média, o pagamento será de R$ 3.096,78.

Cálculo proporcional

O décimo terceiro salário só será pago integralmente a quem trabalha há pelo menos um ano na mesma empresa. Quem trabalhou menos tempo receberá proporcionalmente. O cálculo é feito da seguinte forma: a cada mês em que trabalha pelo menos 15 dias, o empregado tem direito a 1/12 (um doze avos) do salário total de dezembro. Dessa forma, o cálculo do décimo terceiro considera como um mês inteiro o prazo de 15 dias trabalhados.

Tributação

O trabalhador deve estar atento quanto à tributação do décimo terceiro. Sobre o ele, incide tributação de Imposto de Renda, INSS e, no caso do patrão, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. No entanto, os tributos só são cobrados no pagamento da segunda parcela.

A primeira metade do salário é paga integralmente, sem descontos. A tributação do décimo terceiro é informada num campo especial na declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física.

