Pix faz pagamento e transferência mesmo sem chave cadastrada, diz Banco Central Atualmente são 778 milhões de chaves cadastradas, de 158 milhões de pessoas e 17 milhões de empresas Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 06/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/09/2024 - 02h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

PIx registrou 42 bilhões de transações em 2023 Edu Garcia/R7 - 04.09.2024

O sistema Pix faz pagamento e transferência de dinheiro mesmo para quem não tenha chave Pix cadastrada. Segundo o Banco Central, atualmente são 778 milhões de chaves cadastradas, de 158 milhões de pessoas e 17 milhões de empresas. O número de chaves equivale a quase quatro vezes o da população brasileira, de 212,5 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE.

Quem tem conta bancária, mesmo que não tenha cadastrado nenhuma chave Pix, pode receber, pagar e transferir dinheiro utilizando o Pix. “Todo mundo que tenha uma conta bancária pode usar o Pix e fazer suas transações financeiras de forma rápida, gratuita e segura, a qualquer dia ou hora”, afirma o BC, em vídeo publicado para explicar como funciona a transação sem a chave Pix.

No entanto, a chave Pix é importante para facilitar a operação. Ela funciona como se fosse uma identidade no sistema Pix, porque permite a uma pessoa localizar outra mais facilmente, com poucas informações, como o CPF que foi cadastrado como chave, telefone, e-mail ou uma chave aleatória.

Quem não tem chave cadastrada pode receber um Pix usando os dados bancários. Ao fazer um Pix, o pagador tem duas opções: inserir chave Pix ou inserir dados bancários.

‌



Ao clicar o símbolo do Pix no aplicativo do banco, vai aparecer também uma área para clicar e colocar os dados bancários da pessoa que receberá a transferência ou pagamento, como o número do banco, agência, número da conta e o CPF. A transferência sem a chave Pix também é gratuita, rápida e segura, segundo o Banco Central.

Como fazer a operação com Pix sem chave cadastrada

A transação pode ser feita pela internet banking ou no aplicativo do banco no celular

Clique no símbolo do Pix, em seguida, na área onde está escrito pagar ou transferir com Pix, ou ler QR Code, ou com dados bancários.

Caso o recebedor não tenha chave Pix cadastrada, basta inserir os dados bancários dele e concluir a transação sem que ninguém tenha a chave Pix cadastrada.

O Pix foi criado em dezembro de 2020 e, desde então, já soma mais de 175 milhões de usuários. O sistema é o meio de pagamento mais popular no país e encerrou 2023 com quase 42 bilhões de transações, um crescimento de 75% em relação ao ano anterior. As transações do Pix superaram as de cartão de crédito, débito, boleto, TED, DOC, cheques e TEC no Brasil, as quais, juntas, totalizaram 39,4 bilhões.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5