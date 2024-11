Queixas dobram este ano às vésperas da Black Friday; saiba onde reclamar Foram registrados nos últimos 30 dias 1.672 atendimentos relacionados ao evento, ante 700 no mesmo período do ano passado Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 29/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/11/2024 - 02h00 ) twitter

Vendas com descontos na Black Friday EDUARDO RODRIGUES/AGÊNCIA PIXEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 27.11.2024

O Procon-SP já registrou o dobro de reclamações sobre a Black Friday neste ano em relação a 2023. Desde 30 de outubro até esta quinta-feira (28), foram registrados 1.672 atendimentos, entre reclamações no site e consultas e orientações feitas pelas redes sociais. No mesmo período do ano passado, foram 700. Os principais problemas apresentados pelos consumidores até agora são a não entrega ou a demora na entrega dos produtos – com 573 registros.

No site Reclame AQUI, o volume de reclamações também já superou o do ano passado. Entre as 12h de quarta-feira (27) e as 19h desta quinta-feira (28), foram registradas 7,3 mil reclamações. Empresas de beleza e cuidados pessoais e grandes varejistas dominando o ranking de reclamações, além dos segmentos de telefonia, apostas e meios de pagamento.

No mesmo período de 2023, o número foi de 6.172, representando um aumento de 19,4% no volume de reclamações.

A Black Friday, que se tornou uma das datas mais importantes para o comércio, será realizada nesta sexta-feira (29) e deve movimentar R$ 5,2 bilhões, segundo estimativas da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

O Procon abriu um canal específico para queixas sobre compras feitas por conta das promoções do evento. Neste período, os fiscais do Procon também monitoram mais de 60 produtos de 10 sites de comércio eletrônico, para identificar eventuais ofertas enganosas para os consumidores.

Onde reclamar

Portal consumidor.gov.br: canal direto para denúncias e resoluções de conflitos com empresas.

Procon-SP: consumidor2.procon.sp.gov.br/login

Reclame Aqui: www.reclameaqui.com.br

Os cuidados para a Black Friday Arte/R7

