Está se sentindo sobrecarregado no trabalho? Isso pode ser burnout e a lei pode estar do seu lado

Você já se sentiu esgotado, sem energia e sem conseguir mais lidar com as pressões do trabalho? Esse cansaço extremo pode ter nome: burnout.

Desde 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece o burnout como uma doença ocupacional, e isso tem impacto direto para trabalhadores brasileiros e também para as empresas.

Mas afi nal, o que é burnout? Também chamado de síndrome do esgotamento profi ssional, é um estado de exaustão física e mental causado por condições de trabalho desgastantes e prolongadas, como metas excessivas, cobrança intensa e falta de apoio.

O reconhecimento como doença ocupacional signifi ca que um trabalhador diagnosticado pode ter direito a afastamento pelo INSS com auxílio-doença acidentário (espécie B91), estabilidade no emprego de 12 meses após o retorno, depósito de FGTS durante o afastamento e, em certos casos, indenização por danos morais se a empresa tiver contribuído para o adoecimento.

Para as empresas, isso traz uma nova responsabilidade: adotar medidas reais de prevenção e proteção à saúde mental, monitorando o ambiente de trabalho, reduzindo cargas excessivas e promovendo pausas e apoio psicológico. Ignorar sinais de sofrimento emocional pode gerar riscos jurídicos, incluindo ações judiciais por danos morais.

Se você está enfrentando sintomas como cansaço extremo, insônia, irritabilidade e difi culdades de concentração, procure ajuda médica e registre formalmente o diagnóstico. Caso fi que comprovado que a origem do problema está nas condições de trabalho, o trabalhador pode solicitar o benefício ao INSS e, dependendo do caso, buscar reparação na Justiça.

O fato é que o burnout deixou de ser visto como “fraqueza pessoal” e passou a ser reconhecido como um problema real de saúde pública e trabalhista. Isso muda o cenário tanto para trabalhadores quanto para empresas, que precisam se adaptar e respeitar a legislação.

