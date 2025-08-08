Jornada de trabalho: saiba como funciona o formato 5x3 e o banco de horas Flexibilização da jornada é tendência nas novas formas de contratação; saiba o que diz a CLT e como funciona na prática Empreendendo Direito|Afonso PacileoOpens in new window 08/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A jornada 5x3 permite cinco dias de trabalho e três dias de folga, comum em operações que necessitam de turnos ininterruptos.

O banco de horas possibilita a compensação de horas extras com folgas, devendo ser formalizado e controlado rigorosamente.

Trabalho intermitente, uma modalidade recente, envolve convocações esporádicas e requer contratos formais e aviso prévio ao trabalhador.

A flexibilização da jornada pode trazer benefícios, mas exige atenção para garantir os direitos previstos na CLT. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Flexibilização da jornada de trabalho pode beneficiar tanto empresas quanto trabalhadores Inteligência artificial/Microsoft Copilot

Trabalhar de segunda a sexta, das 9h às 18h, não é mais o único modelo possível no mercado de trabalho. Com a flexibilização das relações de emprego, muitos empregadores e trabalhadores se deparam com formatos menos tradicionais, como jornada 5x3, banco de horas e trabalho intermitente.

A seguir, explicamos cada uma dessas modalidades de forma simples, para que você saiba exatamente quais são seus direitos e deveres.

Jornada 5x3

A jornada 5x3 é aquela em que o trabalhador atua por cinco dias consecutivos e folga três dias.

Esse formato é comum em empresas que operam em turnos ininterruptos, como indústrias ou serviços essenciais, e busca equilibrar tempo de trabalho e descanso, respeitando o limite legal de 44 horas semanais ou a média mensal equivalente, como determina a CLT.

‌



Banco de horas

O banco de horas permite que as horas extras realizadas em um dia sejam compensadas com folgas em outro, sem pagamento adicional, desde que haja acordo prévio.

De acordo com a CLT, se o banco de horas for formalizado por acordo individual, o saldo precisa ser compensado no máximo em 6 meses. Já se houver acordo coletivo ou convenção, o prazo pode ser estendido até 1 ano.

‌



Mas atenção: o banco de horas deve ser formalizado e controlado rigorosamente, para evitar abusos e garantir que os limites máximos de jornada sejam respeitados.

Trabalho intermitente

O trabalho intermitente foi introduzida pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) e prevê que o trabalhador atua de forma esporádica, sendo convocado apenas quando há demanda.

‌



O contrato de trabalho intermitente precisa ser formalizado por escrito e registrado na carteira de trabalho. O empregador deve avisar o trabalhador com pelo menos três dias de antecedência sobre a prestação do serviço.

Além disso, os pagamentos de salários e direitos proporcionais, como férias, 13º salário e FGTS, devem ser feitos ao término de cada período trabalhado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A flexibilização da jornada de trabalho pode beneficiar tanto empresas quanto trabalhadores, mas também exige atenção para que os direitos previstos na CLT sejam respeitados.

Se você é empregador, trabalhador CLT ou contador, é fundamental entender como esses formatos funcionam na prática para evitar problemas futuros.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.