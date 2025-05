Seu nome está no INSS, mas o tempo de trabalho não aparece? Veja o que fazer Os motivos podem ser empregadores que não registraram o vínculo corretamente, falhas no envio de dados ou períodos sem carteira assinada Empreendendo Direito|Afonso PacileoOpens in new window 26/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/05/2025 - 02h00 ) twitter

Agência do INSS no centro de São Paulo CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 09.05.2025

Você consultou o site ou aplicativo do INSS, encontrou seu nome lá, mas parte do tempo que você trabalhou simplesmente não aparece? Isso acontece com mais frequência do que se imagina, e pode comprometer a sua aposentadoria.

A boa notícia é que esse problema tem solução. Mas é preciso atenção e, em alguns casos, orientação especializada.

Por que isso acontece?

O tempo de trabalho pode não constar no sistema do INSS por vários motivos. Entre os mais comuns estão empregadores que não registraram o vínculo corretamente, falhas no envio de dados, ou períodos trabalhados de forma informal, sem carteira assinada.

Em outros casos, as contribuições como autônomo ou MEI podem não ter sido processadas, mesmo que tenham sido pagas.

‌



Isso pode afetar a aposentadoria?

Sim. Se o tempo de serviço não está registrado no sistema, ele não entra na contagem da aposentadoria, e isso pode atrasar ou até impedir a concessão do benefício.

Por isso, quanto antes você identificar esse tipo de erro, melhor. Deixar para resolver só quando pedir a aposentadoria pode gerar atrasos e muita dor de cabeça.

‌



O que fazer para corrigir?

O ideal é reunir todos os documentos que comprovem que você trabalhou naquele período: carteira assinada, contratos, recibos de pagamento, declarações, entre outros. Com isso em mãos, você pode solicitar a inclusão ou correção do tempo de serviço pelo aplicativo Meu INSS ou em uma agência do INSS.

Se mesmo com as provas o tempo não for reconhecido, é possível recorrer ou acionar a Justiça para fazer valer seus direitos.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.