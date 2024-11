Anvisa volta atrás e libera uso de implantes hormonais Especialista explica o motivo da agência ter mudado de ideia Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 29/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/11/2024 - 02h00 ) twitter

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) tinha proibido anteriormente o uso de implantes hormonais, para tentar conter a sua implementação abusiva. Porém, a organização voltou atrás e permitiu que eles sejam utilizados para fins que não sejam estéticos. Para Marcela Coutinho, CEO do MC Legacy Lab, esses implantes são usados para repor hormônios de mulheres que atingem a menopausa ou para auxiliar as pacientes que possuem algumas patologias como endometriose e mioma uterino. Essas condições fazem com que as mulheres percam hormônios necessários para a sua saúde.

