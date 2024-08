Até que horas posso tomar café? Bebida pode afetar gravemente o seu sono Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 14/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O café é uma das bebidas mais consumidas do Brasil, e ele pode afetar a rotina do sono de seus consumidores. Segundo o neurologista Alexandre Bossoni, essa bebida possui o estimulante da cafeína, que inibe a adenosina — substância que marca os níveis de cansaço do cérebro, e o auxilia a sinalizar que é hora de dormir. Dessa forma, o cérebro não percebe que estamos cansados, fazendo com que as pessoas se sintam energéticas e com falta de sono. O efeito da adenosina pode durar de quatro a cinco horas, portanto é recomendável parar de tomar café logo após o almoço.