Bienal do Livro começa nesta sexta-feira (6) em São Paulo Lema da 27ª edição do evento é: "Quem lê, faz grandes amigos" Heródoto Barbeiro 06/09/2024



A 27ª Bienal do Livro de São Paulo se inicia nesta sexta-feira (6), com 683 autores nacionais — com nomes de destaque como Mário Sérgio Cortella, Thalita Rebouças, Ailton Krenak e Maria Adelaide Amarale — e 33 autores internacionais. Segundo Sevani Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro, o lema da edição é: “Quem lê, faz grandes amigos”, com o objetivo de demonstrar que o livro é uma ferramenta que conecta gerações e cria laços. O evento contará com 227 estandes e já tem ingressos esgotados para o sábado (7).