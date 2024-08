‘Cigarros eletrônicos são uma invenção infeliz do homem’, diz médica Regulamentação dos dispositivos está sendo debatida no Senado Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 22/08/2024 - 02h08 (Atualizado em 22/08/2024 - 02h08 ) ‌



Segundo a doutora Margareth Dalcomo, os cigarros eletrônicos são uma invenção maligna do ser humano. Eles foram criados após a população diminuir o drasticamente o uso de cigarros convencionais — de 40% para um pouco mais de 10% — e são muito mais letais. No Brasil, é proibido fabricar e comercializar esse tipo de item, porém, o Senado está analisando um projeto de lei que aprova a regulamentação do uso de cigarros eletrônicos, para auferir impostos.