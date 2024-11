Como funciona a doação de órgãos? Apenas quatro em cada 14 pessoas interessadas conseguem realizar a doação Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 16/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A doação de órgãos é um ato nobre, mas que nem sempre consegue ser concluído. No Brasil, apenas quatro em cada 14 pessoas interessadas conseguem de fato realizar a doação. Segundo a infectologista Raquel Stucchi, um dos principais motivos para que essa ação não se conclua é a família, que, no momento de luto e fragilidade, fica insegura. Para ela, uma das soluções para essa situação seria o doador realizar um cadastro em aplicativo que valha como se fosse em cartório, fazendo com que, mesmo após a sua morte, a família do indivíduo não consiga interromper a doação.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.