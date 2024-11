Entenda quais são os critérios seguidos para doação de órgãos

Uma operação que investiga o caso dos seis pacientes com HIV positivo após transplantes de órgãos em um laboratório no Rio de Janeiro aconteceu na manhã desta segunda-feira (14). Para evitar a divulgação de notícias falsas sobre o procedimento após o ocorrido, a infectologista Dra. Raquel Stucchi explicou, em entrevista à RECORD NEWS, quais são os critérios seguidos para a doação. "Nós temos normas técnicas muito bem estabelecidas e claras, elaboradas pelo Sistema Nacional de Transplante com a Anvisa, que deixam muito claro todos os passos que devem ser seguidos para que a doação seja feita de uma maneira segura. Essas regras são de conhecimento de todos os centros transplantadores e de todos os laboratórios credenciados para a realização dos exames", disse Raquel.