Especialista alerta para golpes bancários cada vez mais sofisticados Advogada orienta consumidores sobre cuidados para evitar fraudes e explica passos para tentar recuperar valores em caso de golpe Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 )

Especialista em direito bancário, advogada Bruna Souza alerta que os golpes financeiros têm se tornado cada vez mais sofisticados com o avanço da tecnologia, especialmente da inteligência artificial, exigindo atenção redobrada dos consumidores.

Entre os cuidados recomendados pela especialista estão verificar a identidade de quem solicita transações, preferencialmente por vídeo, desconfiar de contatos suspeitos mesmo que venham de números oficiais e evitar promessas de ganhos fáceis, além de desativar funções de aproximação do cartão para prevenir fraudes.

Bruna explica que, em caso de golpe, é fundamental registrar um boletim de ocorrência e acionar o banco em até 80 dias pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED), que tenta bloquear e recuperar valores.

Se não houver sucesso, a advogada orienta recorrer à via judicial, responsabilizando a instituição financeira, já que o ressarcimento depende da comprovação de falhas no dever de segurança do banco, conforme normas do Banco Central.

