Nova insulina de aplicação semanal está em fase de testes Médica explica como vai funcionar a nova medicação Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 17/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/11/2024 - 02h00 )

Pesquisas internacionais, que estão em fase final, mostram que uma nova insulina, de aplicação semanal, oferece o mesmo nível de eficácia e segurança do controle de açúcar no sangue que as injeções diárias tradicionais para quem tem diabetes. “É um avanço muito significativo", avalia Roberta Frota, endocrinologista do Hospital Nove de Julho.

