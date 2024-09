Nunes e Marçal seguem em briga por votos de eleitores de direita em SP Candidato do PRTB provocou ‘racha’ no bolsonarismo, diz professor Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 09/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 02h00 ) ‌



Segundo o Datafolha, os candidatos para a prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal estão em um empate triplo nas urnas. Para o Rodrigo Prando, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o maior embate pelos votos dos eleitores de direita ocorre entre Nunes e Marçal. Os dois candidatos dividirão o palco com Jair Bolsonaro no próximo 7 de setembro, quando é celebrada a independência do Brasil. Mesmo que o atual prefeito de São Paulo vença Marçal em um provável segundo turno, ele não para de crescer nas redes sociais.