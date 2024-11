O que diz a lei sobre antecipação de feriados nacionais? Por vários motivos, cidades adiantaram o feriado do Dia Nacional da Consciência Negra para segunda-feira Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 20/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/11/2024 - 02h00 ) twitter

Pela primeira vez o Dia Nacional da Consciência Negra é um feriado nacional, e caiu justamente em uma quarta-feira. Por motivos diversos, algumas cidades anteciparam o feriado para a segunda-feira. Mas, o que diz a lei sobre a prática?

Para Aloísio Costa Junior, especialista em direito do trabalho, nenhuma legislação impede a antecipação de feriados nacionais. “É possível, para fins de escala de trabalho, conceder essa folga outro dia, e isso não prejudica o descanso e a remuneração do trabalhador”, afirma o especialista. Mas as repartições devem funcionar em dias úteis, o que impediria que a folga nesse dia fosse geral para o atendimento público.

