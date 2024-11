O que diz a lei sobre crimes cometidos por torcidas organizadas? Segundo advogado, clubes são responsabilizados apenas por delitos cometidos dentro do seu próprio estádio Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 30/10/2024 - 02h02 (Atualizado em 30/10/2024 - 02h02 ) twitter

As torcidas organizadas protagonizaram dois acontecimentos lamentáveis recentemente. Mas, o que diz a lei sobre os crimes cometidos por tais grupos? Para o advogado Leonardo Pantaleão, não é possível punir o clube para qual esses infratores torcem — a não ser que o crime seja cometido dentro do estádio. Porém, as torcidas organizadas em si podem ser investigadas e responsabilizadas. Além disso, se for comprovado que esses torcedores são financiados por terceiros, também é possível puni-los.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.