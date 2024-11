O que é o G20, grupo de países que se reúne pela primeira vez no Brasil? Especialista aponta a importância das reuniões do agrupamento, que será presidido pelo Brasil Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 15/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/11/2024 - 02h00 ) twitter

Só se fala no G20 ultimamente, mas o que exatamente é o evento, pela primeira vez sediado no Brasil? Quem explica é Fernanda Brandão, coordenadora do curso de Relações Internacionais da Mackenzie Rio. “O G20 não é uma organização formal, mas um grupamento de países que se reúnem para discutir", explica a especialista. Apesar da importância das discussões, o G20 não possui mecanismos que garantam a aplicação dessas metas, aponta Fernanda.

