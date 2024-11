Debates do G20 começam no Rio sob forte esquema de segurança

Começaram nesta quinta (14) os primeiros debates do G20, na região portuária do Rio de Janeiro. Nesta etapa, que deve durar três dias, serão discutidos temas como manifestações culturais e economia solidária. As propostas serão entregues aos presidentes do Brasil e da África do Sul. Na próxima semana, o evento deve reunir os líderes das maiores economias do mundo e são esperadas cerca de 45 delegações de 40 países, além de outras autoridades internacionais. Para garantir a segurança, começou a valer nesta quinta a operação de Garantia de Lei e Ordem (GLO), que deve durar até que o último chefe de estado deixe a cidade.