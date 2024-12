O que fazer se a sua empresa não pagar o 13° salário? Multas altas podem ser aplicadas aos empregadores Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 04/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 02h00 ) twitter

Nem todas as empresas fornecem o 13° salário e, se isso for prometido e não cumprido, o que acontece? Para o advogado Toné Moreira, é importante que o funcionário procure o RH da empresa, o sindicato ou o Ministério do Trabalho e Emprego. Caso não funcione, também é possível acionar a justiça, ou tentar negociar com o empregador.

