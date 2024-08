Por dentro da máquina: Programa Eleitoral Gratuito não é o que a gente pensa Empresas abatem do imposto de renda do indivíduo Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 11/08/2024 - 02h02 (Atualizado em 11/08/2024 - 02h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

É importante se atentar para serviços que dizem ser oferecidos de forma gratuita. Um exemplo é a propaganda do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que oferece um Programa Eleitoral Gratuito. Porém, as empresas cobram, ou seja, o público paga de qualquer forma. Caso o indivíduo participe do programa, as corporações abatem o período do imposto de renda, evitando que ele receba.