‘Prata com gostinho de ouro’, diz jornalista sobre desempenho da Seleção Feminina nas Olimpíadas Especialista também elogiou a goleira Lorena, que foi essencial para o avanço da Seleção para a final Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 13/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Seleção Feminina de Futebol do Brasil buscou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris no último sábado (10), mas foi derrotada pela equipe dos Estados Unidos. No entanto, a jornalista Eliane Trevisan elogiou o trabalho do técnico Arthur Elias. Ela disse que o desempenho de Elias foi melhor do que o esperado, afirmou que ele tirou “leite de pedra” e ainda comentou que a medalha de prata veio com um “gostinho de ouro”. Trevisan também comemorou o avanço do futebol feminino na sociedade brasileira.