Putin sedia reunião dos Brics para demonstrar força ao Ocidente
Grupo é formado pelos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
Heródoto Barbeiro
23/10/2024 - 02h00

O presidente russo Vladimir Putin receberá mais de 20 líderes estrangeiros para a cúpula dos Brics, — formada pelos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — que acontece na Rússia nesta semana. Para o professor Álefe Aprígio, o objetivo do líder é mostrar para o Ocidente a sua força mundial. Ele também ressalta que, do seu ponto de vista, a Guerra Fria não terminou, ela apenas mudou de forma, e essa situação é um bom exemplo disso.

