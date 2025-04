Reajustes salariais pós-eleição: uma estratégia de vereadores e prefeitos para evitar atritos eleitorais Normalmente adotada por políticos em várias cidades, essa prática acende alertas sobre a gestão pública e a responsabilidade no uso dos recursos do município Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 27/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 02h00 ) twitter

Vereadores e prefeitos em várias cidades brasileiras têm adotado a prática de adiar aumentos salariais até o fim das eleições, a fim de evitar um impacto negativo no eleitorado. Com isso, os reajustes são implementados apenas após a renovação dos mandatos, o que dá a impressão de que os aumentos são legítimos por serem aprovados em um novo ciclo eleitoral.

Essa estratégia, comum nas câmaras municipais, levanta questões sobre a transparência na gestão pública e destaca a importância da fiscalização cidadã para garantir que o uso do dinheiro público seja responsável e alinhado aos interesses da população.

