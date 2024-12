Rússia se envolve na guerra da Síria; entenda Envolvimento do país no conflito tem a ver com abandono dos Estados Unidos Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 03/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h00 ) twitter

A Rússia se envolveu no conflito da Síria para auxiliar o lado islâmico xiita — apoiado pelo Irã e o grupo terrorista Hezbollah —, diz o professor de relações internacionais da ESPM, Leonardo Tanvizan. O grupo está em guerra com os sunitas há mais de uma década, e os russos estão tentando compensar a fragilidade do Irã — que também está conflito com Israel. A chegada de Trump ao poder também faz com que os países estejam se preparando para mudanças mundiais, seja no âmbito de guerra, ou em outros.

